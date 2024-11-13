В Палестине высказались об инициативах Трампа по конфликту на Ближнем Востоке

ФАТХ: Палестина отвергнет идеи Трампа, если они не будут учитывать ее интересы

Палестина отвергнет предложения администрации избранного президента США Дональда Трампа, если они не будут учитывать права палестинского народа. Об этом заявил представитель национально-освободительного движения ФАТХ Абдель Фаттах Ад-Даула в разговоре с «Известиями».

Он подчеркнул, что американская сторона должна изменить свою позицию по поддержке Израиля. Собеседник издания также заявил о необходимости создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Если политика избранного президента США Трампа останется в той же логике, которая отрицает права палестинского народа и поддерживает политику оккупации, то она не приведет к успеху», — предупредили в ФАТХ.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут разочаровать ограничения со стороны Трампа, касающиеся боевых действий на Ближнем Востоке. Отмечалось, что республиканец не намерен давать еврейскому государству карт-бланш.