Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 13 ноября 2024Мир

В Палестине высказались об инициативах Трампа по конфликту на Ближнем Востоке

ФАТХ: Палестина отвергнет идеи Трампа, если они не будут учитывать ее интересы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Палестина отвергнет предложения администрации избранного президента США Дональда Трампа, если они не будут учитывать права палестинского народа. Об этом заявил представитель национально-освободительного движения ФАТХ Абдель Фаттах Ад-Даула в разговоре с «Известиями».

Он подчеркнул, что американская сторона должна изменить свою позицию по поддержке Израиля. Собеседник издания также заявил о необходимости создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Если политика избранного президента США Трампа останется в той же логике, которая отрицает права палестинского народа и поддерживает политику оккупации, то она не приведет к успеху», — предупредили в ФАТХ.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут разочаровать ограничения со стороны Трампа, касающиеся боевых действий на Ближнем Востоке. Отмечалось, что республиканец не намерен давать еврейскому государству карт-бланш.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный дважды сдался в плен ВСУ и снова оказался в России. Ему грозят десятилетние сроки

      ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

      Трамп назначил нового главу ЦРУ

      В Палестине высказались об инициативах Трампа по конфликту на Ближнем Востоке

      Российский олигарх попросился на СВО

      В Госдуме предложили новую возможность потратить маткапитал

      Россиянам рассказали о последствиях отказа от завтрака

      Чиновник заснял своей секс с десятками жен министров и попал под суд

      Еще один американский самолет попал под обстрел в Гаити

      Названы дата и место прощания с Георгием Асатиани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше