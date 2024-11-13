Нардеп Дубинский: офис Зеленского начал подготовку к оставлению ВСУ Курахово

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал информационную подготовку к оставлению Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курахово. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Шайка журналистов из Офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово. В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже неважный город, каким в свое время стал Угледар», — заявил нардеп.

Он отметил, что заявлять о неважности Курахово позволил демонтаж оборудования Кураховской теплоэлектростанции, которое, по мнению Дубинского, на самом деле было украдено.

Ранее стало известно, что украинские войска затопили собственные позиции около города, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. В результате инцидента были повреждены сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

