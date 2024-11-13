Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 13 ноября 2024Бывший СССР

В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

Нардеп Дубинский: офис Зеленского начал подготовку к оставлению ВСУ Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал информационную подготовку к оставлению Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курахово. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Шайка журналистов из Офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово. В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже неважный город, каким в свое время стал Угледар», — заявил нардеп.

Он отметил, что заявлять о неважности Курахово позволил демонтаж оборудования Кураховской теплоэлектростанции, которое, по мнению Дубинского, на самом деле было украдено.

Ранее стало известно, что украинские войска затопили собственные позиции около города, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. В результате инцидента были повреждены сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      В России подорожала селедка под шубой

      ВС России нанесли комбинированные удары по военным объектам в Киеве

      Захарова посоветовала главе евродипломатии стать координатором поставок вооружений НАТО

      Раскрыты подробности о расправе россиянки над матерью на детской площадке

      Врач указала на пользу считающегося вредным хлеба

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше