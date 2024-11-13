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13:25, 13 ноября 2024Россия

В Роспотребнадзоре оценили угрозу завоза опасной инфекции из соседней с Россией страны

В Роспотребнадзоре исключили угрозу завоза сибирской язвы из Монголии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В Роспотребнадзоре исключили угрозу эпидемического распространения сибирской язвы в России из-за выявленного случая болезни в регионе Увс Монголии. Об этом говорится в сообщении санитарной службы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как стало известно, житель соседней с Россией страны заразился сибирской язвой во время выпаса скота. Врачи уже подтвердили диагноз. Заболевший госпитализирован и находится на лечении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что специалисты круглосуточно мониторят обстановку на предмет распространения опасной инфекции. «На приграничной территории с Монголией ситуация по сибирской язве стабильная. Угроза эпидемического распространения исключена. Заболевание не передается от человека к человеку», — оценили ситуацию в санитарной службе, добавив, что на всех приграничных пунктах пропуска организован усиленный санитарно-карантинный контроль.

Чтобы избежать заражения сибирской язвой, россиянам посоветовали не покупать мясо у частников. Возбудитель инфекции способен создавать споры, которые могут храниться в почве в течение многих лет. Человек может заразиться инфекцией от больных животных, а также от термически не обработанной продукции из их мяса.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет рисков распространения энтеровирусной инфекции, включая вирус Коксаки. Она подчеркнула, что в 2024 году наблюдается подъем заболеваемости такими инфекциями, однако рост незначительный и завершился еще в середине сентября.

ЖЗЛ
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