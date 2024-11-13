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12:03, 13 ноября 2024Россия

В России восьмилетний мальчик дважды вонзил нож отцу в спину после его слов об СВО

В Екатеринбурге восьмилетний школьник вступился за мать и ранил ножом отца
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик ранил отца ножом после его слов о специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в день происшествия мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и начал ссору с супругой. В ходе перепалки на кухне он заявил, что женщине следует отправиться на спецоперацию. Когда россиянка попыталась уйти в другую комнату, муж проследовал за ней. В это время к нему сзади подошел сын и дважды вонзил в спину нож.

В результате мужчина получил серьезные ранения. Его доставили в больницу, где прооперировали. Школьник в полиции объяснил, что таким образом вступился за мать, которую обижал отец.

Ранее в Назрани восьмилетний школьник поссорился со старшей сестрой и ударил ее ножом в грудь. Причины конфликта в Следственном комитете не раскрыли, однако в ведомстве сообщили, что в результате 15-летнюю девочку пришлось поместить в реанимацию с ранением грудной клетки.

ЖЗЛ
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