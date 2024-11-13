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18:03, 13 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе начали поиски контрактника-дезертира

В Воронежской области разыскивают контрактника-дезертира
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Воронежской области начали поиски 22-летнего молодого человека, который самовольно покинул воинскую часть. Об этом сообщает РИА Воронеж.

По данным источника, в регионе появилась ориентировка на военнослужащего Виктора Ряснянского. Его местонахождение неизвестно с 18 сентября. Командование части пояснило, что молодой человек прописан в Лискинском районе Воронежской области и проживает в райцентре.

В июне он подписал контракт с Минобороны РФ, а через три месяца его направили в командировку в Подмосковье. После этого военный сбежал, оружия при нем не было. Действия молодого человека квалифицируют по статье 337 («Оставление части или места службы») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что из воинской части под Новосибирском сбежали десять военнослужащих.

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