В североамериканской стране снизят цены на товары из потребительской корзины

В Мексике договорились о снижении стоимости базовой потребительской корзины

Власти Мексики договорились с производителями и торговыми сетями о снижении стоимости 24 товаров из базовой потребительской корзины. Об этом в X написала президент страны Клаудия Шейнбаум.

По ее словам, взятые сторонами обязательства позволят удешевить входящие в корзину 22 продукта питания и 2 непродовольственных предмета первой необходимости до максимума в 910 песо (44,3 доллара по текущему курсу, что на 6,3 доллара меньше, чем ранее).

«Мы ценим это важное сотрудничество в поддержку народной экономики», — указала лидер североамериканского государства.

На прошлой неделе стало известно, что курс национальной валюты резко снизился к доллару США на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах. Мексиканский песо, который еще весной называли самой прибыльной в мире валютой, обвалился до минимума с августа 2022 года на опасениях трейдеров о том, что республиканец реализует свое обещание ввести новые пошлины на импорт из страны.

