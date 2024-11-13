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15:34, 13 ноября 2024Забота о себе

Врач оценил перспективы пересадки выращенных в свиньях сердец людям

Академик Готье: важно повышать доступность российской трансплантологии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Пересадка людям сердец, выращенных в свиньях, опасна для жизни, предупредил трансплантолог, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России, академик РАН Сергей Готье. Перспективы этого метода врач оценил в разговоре с «Газетой.Ru».

Он обратил внимание на то, что два американца, прошедших экспериментальную пересадку свиного сердца, не выжили: их не смогли спасти от цитомегаловируса, которым было заражено животное. Готье отметил, что, прежде чем продолжать эксперименты по пересадке таких органов, ученые должны найти способ избавляться от вирусов, которые переносят свиньи.

По мнению академика, российским ученым не следует отказываться от исследования этого направления. Готье предположил, что решить проблемы с вирусами поможет редактирование генома животного. При этом он отметил, что важно также повышать доступность российской трансплантологии, развивать трансплантационные программы и донорство в регионах. «Это более реальные амбиции и более полезные, если так можно выразиться», — заключил трансплантолог.

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