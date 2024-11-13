Врач предупредила об опасных последствиях невылеченного воспаления легких

Врач Мезенова: без лечения пневмония может вызвать полиорганную недостаточность

Пневмония — это острое инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалительными изменениями в легких, которое без лечения может привести к угрожающим жизни последствиям, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Мезенова. Об опасных осложнениях невылеченного воспаления легких она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач обратила внимание, что пневмония может «маскироваться» под ОРВИ, острый бронхит, туберкулез, системную красную волчанку и различные болезни легких. При воспалении легких, по ее словам, человек жалуется на общую слабость, потливость, кашель с мокротой, повышение температуры тела выше 38 градусов, боли в грудной клетке, усиливающиеся при глубоком дыхании или кашле, затрудненное дыхание и одышку при физической нагрузке. У пожилых людей пневмония может сопровождаться спутанностью сознания. При появлении подобных симптомов терапевт призвала оперативно обратиться к врачу, поскольку невылеченная пневмония может вызвать жизнеугрожающие осложнения.

Без лечения воспаление легких может вызвать проблемы с сердцем и полиорганную недостаточность — состояние, при котором в организме происходит одновременное или последовательное нарушение работы нескольких органов или систем Мария Мезенова врач-терапевт

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что лечение пневмонии проводят в зависимости от предполагаемого возбудителя, например, при бактериальной пневмонии пациенту назначают антибиотики. Кроме того, человеку может потребоваться симптоматическая терапия, например, применение обезболивающих и противовоспалительных средств, а также рассасывание леденцов и ингаляции с физиологическим раствором для облегчения кашля. При наличии установленного хронического заболевания легких, например, бронхиальной астмы или хронического обструктивного бронхита, пациенту также могут назначить отхаркивающие средства, добавила врач.

Ранее пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Петухова предупредила о неочевидных осложнениях ОРВИ. По словам доктора, несвоевременное лечение простуды может привести к серьезным осложнениям — бронхиту и пневмонии.