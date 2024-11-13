ВСУ подрывом дамбы затопили свои позиции под Курахово, 10 солдат погибли

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) затопили собственные позиции подрывом дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщения силовых структур.

«Они затопили собственные позиции. Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы», — сообщил источник агентства.

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища попал на видео. На кадрах зафиксирован подрыв части дамбы на реке Волчьей, а также последствия взрыва. В результате инцидента была повреждена сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

В силовых структурах добавили, что действия украинских войск трудно объяснить, ведь этим маневром они навредили в первую очередь себе. На наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) это не окажет особого влияния, в том числе из-за относительно небольшого объема воды, заявил источник агентства.

«Ущерб в первую очередь для самого противника», — подчеркнули в российских силовых структурах.

Минимум 10 солдат ВСУ не стало из-за подрыва дамбы под Курахово

В результате подрыва украинскими силами дамбы Кураховского водохранилища не стало как минимум 10 украинских военных, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным объективного контроля, людей затопило, когда они находились на позициях вблизи Курахово.

Народ оказался в ловушке. Ближайшие к дамбе позиции противника залило быстро. Известно как минимум о 10 погибших украинских солдатах источник в силовых структурах

Источник также указал, что затопленными оказались и подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населенных пунктов.

ВСУ заявили о готовности отступить с позиций в районе Курахово

После новостей о затоплении позиций ВСУ после подрыва дамбы газета Financial Times (FT) написала, что ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово, но пока не получили приказа. Об этом издание заявило, ссылаясь на командующего одним из артиллерийских подразделений украинских войск, действующих в районе города.

Украинский военный сообщил, что российские бойцы ведут атаки с нескольких сторон.

«Он и его войска готовы отступить, но у них пока нет приказа сверху», — заявили в FT. Наряду с этим газета отметила, что Курахово является важным логистическим центром ВСУ.

Фото: Anton Shtuka / AP

На Украине сообщили о продвижении ВС России в Курахово

Украинский аналитический проект Deep State (DP) в своем Telegram-канал ранее заявил, что подразделения российских войск уже вошли в Курахово и концентрируют силы в восточной части города.

«Сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения, ведь нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города», — говорилось в сообщении.

Издание указало, что последние двое суток российские войска проводят механизированные заезды в восточной части города, высаживая пехоту.