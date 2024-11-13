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14:37, 13 ноября 2024Мир

Захарова посоветовала главе евродипломатии стать координатором поставок вооружений НАТО

Захарова: главу дипломатии ЕС Борреля назначили на должность по ошибке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Верховного представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля назначили на должность по ошибке, его следовало назначить не главой евродипломатии, а куратором поставок западных вооружений. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция мероприятия доступна на сайте российского дипведомства.

«Когда его [Борреля] назначали дипломатом от ЕС, перепутали. Его надо было назначить координатором поставок вооружений в НАТО. Хотя, с другой стороны, это одно и то же», — сказала Захарова.

9 ноября глава Боррель прибыл в Киев с прощальным визитом, который станет для него последним на посту.

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