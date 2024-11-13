Защита Смольянинова обжаловала заочный арест актера по делу о фейках об армии

Защита актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов) обжаловала решение суда о его заочном аресте. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы, заявил собеседник агентства.

Смольянинова обвиняют в распространении фейков о Российской армии и возбуждении вражды.

В конце октября суд заочно арестовал актера. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Минюст признал Смольянинова иноагентом в январе 2023 года.