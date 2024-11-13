Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:35, 13 ноября 2024Культура

Защита Смольянинова обжаловала заочный арест актера

Защита Смольянинова обжаловала заочный арест актера по делу о фейках об армии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Защита актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов) обжаловала решение суда о его заочном аресте. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы, заявил собеседник агентства.

Смольянинова обвиняют в распространении фейков о Российской армии и возбуждении вражды.

В конце октября суд заочно арестовал актера. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Минюст признал Смольянинова иноагентом в январе 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      МВД России задержало бизнесмена за аферу с «Пушкинской картой» на 100 миллионов рублей

      Названы лучшие советы по сжиганию жира на животе

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше