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17:18, 13 ноября 2024Россия

Жительница Курской области рассказала о постоянно меняющихся датах возвращения домой

Жительница Коренево рассказала, что даты ее возвращения домой постоянно меняются
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница Курской области, вынужденно покинувшая поселок Коренево из-за вторжения в регион Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала, что даты ее возвращения домой постоянно меняются. Соответствующее видео публикует 360.ru.

«Пока ничего [не известно], каждый раз "завтраками" кормят. Уезжали вообще на два дня. Потом [нам говорили, что] через месяц-два вернемся, дай бог. Сейчас к Новому году, говорят, должны вернуться. Кто-то говорил — к весне», — рассказала местная жительница в беседе с военным следователем.

По словам россиянки, ее дом пострадал частично, а в целом по приграничью — достаточно большие разрушения. «Все равно там страшно. Я сама только приехала оттуда, ездила туда за вещами и документами», — добавила женщина.

Бои с украинскими формированиями в российском приграничье ведутся более трех месяцев — с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян. Ранее жительница Малой Локни рассказала о первом дне вторжения ВСУ в Курскую область — по ее словам, с самого утра были слышны взрывы со стороны Суджи.

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