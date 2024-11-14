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19:26, 14 ноября 2024Мир

Бананы напугали шведского министра

Шведский министр запретила приносить бананы на мероприятия из-за «бананофобии»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Паулина Брандберг

Паулина Брандберг. Кадр: Sweden in EU / YouTube

Шведский министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг запретила коллегам приносить бананы на мероприятия, так как страдает «бананофобией». Об этом сообщает Expressen.

«Брандберг страдает самой странной в мире фобией (...) "Бананофобия" вынуждает ее коллег и сотрудников заранее проверять, что в местах, которые она будет посещать, нет бананов», — передает газета.

Издание также привело выдержки из электронных писем сотрудников Брандберг, в которых они несколько раз просили проверять помещения из-за ее фобии. Например, они писали Шведскому судебному агентству с этой просьбой, ссылаясь на «сильную аллергию» министра.

При этом газета указала на то, что на самом деле у Бранденберг нет аллергии на бананы и обратилась к ней за комментариями. Министр отказалась обсуждать разумность своих требований, но подчеркнула, что ей оказывается профессиональная помощь в связи с «бананофобией».

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