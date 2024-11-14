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10:51, 14 ноября 2024Ценности

Ченнинг Татум снялся топлес на фоне расставания с Зои Кравиц

Актер Ченнинг Татум снялся топлес на фоне расставания с актрисой Зои Кравиц
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ченнинг Татум

Ченнинг Татум. Фото: @channingtatum

Голливудский актер Ченнинг Татум снялся в откровенном образе на фоне слухов о расставании с актрисой Зои Кравиц. Видео опубликовано в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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44-летняя знаменитость опубликовал ролик, на котором он запечатлен топлес в красной шапке. «Единственная хорошая вещь в тренировках в 7 утра — момент, когда они заканчиваются», — подписал мужчина публикацию. Кроме того, он признался, что ему не нравится борода, которую приходится отращивать ради новой роли в фильме.

О расставании пары стало известно 30 октября. Актеры познакомились во время кастинга для режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее. Как пишут таблоиды, пара начала встречаться летом 2021 года.

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