Депутат Рады рассказал о переводе радистов и военных ПВО в пехоту ВСУ

Гончаренко: командование ВСУ переводит радистов и военных ПВО в пехоту

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в своем Telegram-канале, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) переводит радистов и военных противовоздушной обороны (ПВО) в пехоту.

«Из воздушных сил также переводят в сухопутные: мобилизовали, месяц учебки и после через неделю перевод в сухопутные, на нули уже, запорожское направление. И с ПВО, и радистов, да всех забирают и переводят в пехоту», — приводит нардеп слова военного.

По его словам, некоторые из тыловых военных, отправленных на фронт, угрожают уйти в СЗЧ (самовольное оставление части).

Ранее Гончаренко рассказал о решении командования ВСУ отправлять на фронт персонал служб обеспечения и химиков, помимо связистов и боевых медиков.