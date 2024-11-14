Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 14 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о переводе радистов и военных ПВО в пехоту ВСУ

Гончаренко: командование ВСУ переводит радистов и военных ПВО в пехоту
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в своем Telegram-канале, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) переводит радистов и военных противовоздушной обороны (ПВО) в пехоту.

«Из воздушных сил также переводят в сухопутные: мобилизовали, месяц учебки и после через неделю перевод в сухопутные, на нули уже, запорожское направление. И с ПВО, и радистов, да всех забирают и переводят в пехоту», — приводит нардеп слова военного.

По его словам, некоторые из тыловых военных, отправленных на фронт, угрожают уйти в СЗЧ (самовольное оставление части).

Ранее Гончаренко рассказал о решении командования ВСУ отправлять на фронт персонал служб обеспечения и химиков, помимо связистов и боевых медиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

      Глобальному спросу на газ спрогнозировали резкий рост

      В России назвали условие возвращения Mercedes и BMW

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше