Расправившаяся с матерью россиянка использовала раритетный турецкий кинжал

Убившая мать 24-летняя москвичка использовала подаренный отцом турецкий кинжал

Расправившаяся с матерью на детской площадке 24-летняя россиянка в качестве орудия преступления использовала раритетный турецкий кинжал. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, холодное оружие девушка получила в подарок от отца.

24-летняя Ангелина окончила РАНХиГС и начала заниматься бизнесом. Она открыла свой коворкинг в Москве. Девушка мечтала стать актрисой и ходила на разные кастинги.

Накануне ЧП мать и дочь поругались, после чего 47-летняя Анжела пошла пить виски во дворе. Дочь пошла за ней на улицу и совершила расправу. После 24-летняя москвичка скрылась и весь вечер не появлялась дома. Она не пришла на опознание матери, чем и вызвала подозрения у следователей.

Женщину без признаков жизни обнаружили во дворе жилого комплекса «Николин Парк» во вторник, 12 ноября.