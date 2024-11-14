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16:44, 14 ноября 2024Спорт

Футболист сборной России оценил критику из-за слов о необходимой сумме для жизни в месяц

Футболист Кривцов назвал критику из-за необходимых ему для жизни денег глупой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов оценил критику после того, как назвал необходимую сумме для жизни в месяц. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист назвал глупой реакцию общественности. «Типа мы зажравшиеся. Я так не считаю, потому что человек, который это пишет, тоже мог в свое время стать футболистом и зарабатывать такие деньги», — заявил он.

Ранее Кривцов заявил, что в месяц ему нужно 500 тысяч рублей. При этом он подчеркнул, что часть денег уходит на то, чтобы погасить ипотеку.

В текущем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах и отметился двумя голами. В составе сборной России игрок дебютировал в товарищеской встрече против Кубы (8:0), в которой отметился забитым мячом.

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