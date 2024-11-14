Генсек «Грузинской мечты» объяснил статус Грузии

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе: Грузия не является колонией

Грузия не является колоний, чтобы ей указывали из-за рубежа. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, пишет Sputnik.

«Некоторые считают, что Грузия — это их колония и (...) все должны вести себя так, как они там, в Брюсселе или где-то еще, решат», — заявил он. По его словам, в Тбилиси не откажутся от суверенитета и независимости страны.

Он добавил, что правящую партию «Грузинская мечта» на выборах 26 октября избрал народ. Это причина того, почему все должны смириться с политикой Грузии.

Ранее Каладзе заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, находящегося в оппозиции «Мечте», о фальсификациях на парламентских выборах позорны. Кроме того, он предрек ее скорый уход с должности.