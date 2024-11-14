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16:24, 14 ноября 2024Экономика

Глобальному спросу на газ спрогнозировали резкий рост

Замглавы департамента «Газпрома» Полоус: спрос на газ в мире вырастет на 30-50 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В период до 2050 года мировой спрос на природный газ будет расти быстрее потребления энергии, средние темпы увеличения составят от 30 до 50 процентов. Такой прогноз дал замглавы департамента — начальник управления российского энергохолдинга «Газпром» Кирилл Полоус, его слова приводит «Интерфакс».

Что касается темпов увеличения потребления энергии в мире, то они, согласно ожиданиям Полоуса, составят примерно 20 процентов. Подобной динамике, отметил эксперт, будет способствовать в том числе восстановление и дальнейшее развитие глобальной экономики. При этом основным драйвером роста мирового спроса как на энергию, так и на газ, по мнению Полоуса, выступят страны, представляющие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В долгосрочной перспективе заметно изменится структура глобального топливно-энергетического баланса, добавил представитель «Газпрома». В ближайшие несколько десятилетий произойдет сокращение доли нефти и угля, тогда как роль природного газа и возобновляемых источников энергии, напротив, существенно возрастет. «Мировой спрос на газ будет расти от 30 до 50 процентов — более высокими темпами, чем общий спрос на энергию», — резюмировал Полоус.

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Ранее схожий прогноз дал вице-премьер России Александр Новак. Согласно его ожиданиям, к 2050 году глобальный спрос на газ вырастет на 35 процентов к нынешнему уровню. При этом темпы роста мирового спроса на газ в мире в среднесрочной перспективе, как утверждает Новак, будут значительно выше в сравнении с динамикой увеличения потребления нефти, объемы которого ежегодно будут расти на 1-2 процента и к 2050 году составят около 120 миллионов баррелей в сутки.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), впрочем, придерживаются противоположного мнения по поводу перспектив ископаемых видов топлива. Еще в первой половине сентября 2023-го глава МЭА Фатих Бироль заявил о «начале конца» эры нефти, газа и угля на глобальном энергорынке. По его мнению, максимальный спрос на ископаемое топливо в мире будет зафиксирован после 2030 года, после чего интерес к нему начнет стабильно снижаться.

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