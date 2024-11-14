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14:18, 14 ноября 2024Путешествия

Кологривого позвали на завод после отказа летать на самолетах российского производства

Кологривого пригласили на завод с «Суперджетами» после его отказа на них летать
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российского актера Никиту Кологривого позвали на завод, где делают самолеты «Суперджет», после его отказа летать на воздушных судах отечественного производства. Об этом пишет Baza.

Артиста пригласили в Объединенную авиастроительную корпорацию на экскурсию, чтобы он больше не боялся летать на «Суперджете».

Более того, артиста отругали за ошибку в фамилии авиаконструктора Павла Сухого. В райдере Кологривого было написано «КБ Сухова».

Ранее стало известно, что Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. Выяснилось, что артист боится совершать рейсы на воздушных судах отечественного производства.

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