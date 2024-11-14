Кологривого позвали на завод после отказа летать на самолетах российского производства

Российского актера Никиту Кологривого позвали на завод, где делают самолеты «Суперджет», после его отказа летать на воздушных судах отечественного производства. Об этом пишет Baza.
Артиста пригласили в Объединенную авиастроительную корпорацию на экскурсию, чтобы он больше не боялся летать на «Суперджете».
Более того, артиста отругали за ошибку в фамилии авиаконструктора Павла Сухого. В райдере Кологривого было написано «КБ Сухова».
Ранее стало известно, что Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. Выяснилось, что артист боится совершать рейсы на воздушных судах отечественного производства.