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16:15, 14 ноября 2024Культура

Концертный директор Пугачевой отреагировала на слухи о выступлении певицы в России

Концертный директор Пугачевой назвала бредом слухи о выступлении певицы в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что певица якобы планирует возобновить выступления в России. Ее слова приводит Telegram-канал «Фонтанка».

«Все бред», — сказала представительница исполнительницы, тем самым опровергнув слухи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Алла Пугачева отказалась работать с двумя крупными заказчиками корпоративов из-за страха обсуждений в СМИ.

До этого источник, близкий к артистке, опроверг приезд Аллы Пугачевой в Россию.

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