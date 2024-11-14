Концертный директор Пугачевой отреагировала на слухи о выступлении певицы в России

Концертный директор Пугачевой назвала бредом слухи о выступлении певицы в России

Концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что певица якобы планирует возобновить выступления в России. Ее слова приводит Telegram-канал «Фонтанка».

«Все бред», — сказала представительница исполнительницы, тем самым опровергнув слухи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Алла Пугачева отказалась работать с двумя крупными заказчиками корпоративов из-за страха обсуждений в СМИ.

До этого источник, близкий к артистке, опроверг приезд Аллы Пугачевой в Россию.