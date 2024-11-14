Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу кошку за пять миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу кошку, любящую объятия. На объявление, появившееся в сети, обратило внимание издание Atas.info.

Хозяин просит за кошку 5 миллионов рублей. По его словам, она добрая и умная, а также любит объятия. У животного золотистый окрас и большие глаза.

Объявлением заинтересовались сотни пользователей, однако никто пока не купил кошку.

Ранее жители Нижнего Тагила решили продать кота за 50 миллионов рублей. «Величественный кот Dolce & Gabbana прямиком из королевского помета», — говорится в описании к объявлению. Уточняется, что коту один год, он ест только премиальное пюре с индейкой от «Агуши», огурцы и овсяную кашу.