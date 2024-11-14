Лавров высказался о легитимности гипотетических выборов на Украине

Глава МИД РФ Лавров: легитимность выборов на Украине зависит от их проведения

Легитимность новых выборов на Украине зависит от честности и прозрачности их проведения. О легитимности гипотетического голосования высказался глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», — заявил дипломат.

В качестве примера неправильной организации выборов он привел голосование в Молдавии.

Ранее глава МИД России сравнил заморозку конфликта на Украине с Минскими соглашениями. По его словам, даже старые договоренности были более выгодны для Москвы.