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09:50, 14 ноября 2024Бывший СССР

Лавров высказался о легитимности гипотетических выборов на Украине

Глава МИД РФ Лавров: легитимность выборов на Украине зависит от их проведения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Легитимность новых выборов на Украине зависит от честности и прозрачности их проведения. О легитимности гипотетического голосования высказался глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», — заявил дипломат.

В качестве примера неправильной организации выборов он привел голосование в Молдавии.

Ранее глава МИД России сравнил заморозку конфликта на Украине с Минскими соглашениями. По его словам, даже старые договоренности были более выгодны для Москвы.

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