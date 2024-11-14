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15:23, 14 ноября 2024Силовые структуры

Многодетный россиянин 11 лет насиловал дочерей и попал под следствие

В Ярославской области арестовали многодетного отца, насиловавшего дочерей 11 лет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ярославской области арестовали многодетного отца, насиловавшего трех родных дочерей и одну приемную на протяжении 11 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина начинал приставать к детям с поцелуев и ласок, а через несколько лет стал принуждать их к интиму. При этом отмечается, что он терял сексуальный интерес к дочерям, когда им исполнялось 17-18 лет, тогда он переходил к их младшим сестрам. Насилию дети подвергались с 2011 по 2022 год. За это время одну из дочерей отец изнасиловал более 40 раз.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье двое подростков изнасиловали шестилетнего мальчика в детском доме.

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