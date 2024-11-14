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19:47, 14 ноября 2024Путешествия

Молодожены из России попали в ДТП на Бали и застряли на острове из-за долгов за лечение

Shot: молодожены из России попали в ДТП на Бали и задолжали миллион за лечение
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Gholib / Globallookpress.com

Туристы из России попали в ДТП на Бали и застряли на острове из-за долга в миллион рублей за лечение. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

23-летняя Екатерина и 25-летний Давид прилетели на индонезийский курорт 25 октября на медовый месяц. Во время отдыха они катались на арендованном мотоцикле и столкнулись со встречным байком. В результате девушка получила переломы пальца и нескольких костей стопы, а у молодого человека оказалась сломана голень.

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По словам молодоженов, им пришлось ждать скорой помощи 40 минут. Когда врачи наконец приехали, они сначала долго расспрашивали туристов, а затем доставили их в больницу, где они пролежали в коридоре больше семи часов.

После осмотра врача выяснилось, что обоим влюбленным нужно срочно делать операции. Мужчину отправили в другую клинику, и россиян прооперировали.

В итоге молодожены задолжали балийским врачам миллион рублей: лечение Давида стоило 624 тысячи рублей, а Екатерины — 312 тысяч. По данным канала, семья открыла срочный сбор средств.

В октябре британская туристка отправилась заниматься дайвингом в Таиланде и не выжила. Во время купания женщину переехал катер.

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