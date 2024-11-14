Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:10, 14 ноября 2024Из жизни

Мужчина расправился с отказавшейся поцеловать его коллегой

В Бразилии мужчина убил коллегу, которая дала ему пощечину из-за поцелуя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexandre Rotenberg / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии мужчина напал на коллегу после того, как она отвергла его. Об этом пишет g1.

Мать четверых детей, 38-летняя Синтия Рибейро Барбоса была сиделкой. В ноябре ее тело нашли на соседнем участке рядом с домом, где она работала. Полиция заподозрила, что с женщиной расправился ее коллега — Марчело Джуниор Бастос Сантос. В день ее смерти он по неизвестной причине просил лопату у соседей — вероятно, чтобы закопать тело.

После допроса выяснилось, что Бастос Сантос попытался поцеловать Барбосу, однако она не дала ему этого сделать и отвесила пощечину. Разозлившись, мужчина стал душить отказавшую ему женщину. Он делал это до тех пор, пока она не перестала дышать. После этого он перенес ее на соседний участок.

Материалы по теме:
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019

Всего за восемь дней до этого Рибейро Барбоса вышла замуж. 50-летний Натаниэль да Сильва остался вдовцом. По его словам, после ухода жены он чувствует только бесконечную тоску.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали жительницу штата Карнатака, которая вместе с сообщниками расправилась с мужем. Выяснилось, что мужчина отказался дать супруге 80 миллионов рупий на некие нужды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Знаменитый кит-шпион Хвалдимир оказался белухой по кличке Андрюха. В Англии уверены — он сбежал с военной базы в России

      В Конгрессе США обсудили подводные базы пришельцев

      Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году

      В России перевыполнили план по переселению из аварийных домов

      В администрации Алиева раскритиковали Борреля

      На Западе предсказали Зеленскому катастрофический исход

      В ЕС задумали ввести санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

      Вербовавшие российских подростков сторонники террористов предстанут перед судом

      Треть выехавших из Мариуполя на Украину жителей вернулась в город. Почему они покинули подконтрольные Киеву территории?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше