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18:44, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности гарантий безопасности

NYT: украинские чиновники рассказали о составе гарантий безопасности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Украинские чиновники раскрыли, что входит в гарантии безопасности для их страны. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на госслужащих Украины.

По информации издания, для Украины важны две гарантии безопасности: это членство в НАТО и поставка вооружений Западом для «быстрого нанесения ответного удара».

Именно эти два фактора, по словам украинских чиновников, должны стать основой для переговоров. Кроме того, важным вопросом остается ширина демилитаризованной зоны. Ее появление обсуждали в команде избранного президента Дональда Трампа.

Ранее украинские чиновники заявили, что считают возвращение Дональда Трампа на пост президента США знаком завершения конфликта. Они это восприняли как шанс завершить конфликт.

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