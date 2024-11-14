Профессор Малинен: Зеленскому необходимо помнить, что время на исходе

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо помнить, что время на исходе. Катастрофический итог ему предсказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в соцсети Х.

«Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой», — считает он.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Западу необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на большую финансовую и военную помощь. По словам аналитика, Западу давно пора преодолеть все убеждения, накопившиеся за годы украинского конфликта.