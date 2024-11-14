НАСА предупредило «Роскосмос» об опасности «катастрофического отказа»

SpaceNews: у НАСА и «Роскосмоса» сохраняются разногласия из-за утечки на МКС

Между НАСА и госкорпорацией «Роскосмос» сохраняются разногласия о причинах и серьезности утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В американском космическом агентстве считают, что российская сторона пренебрегает опасностью утечки, которая может привести к «катастрофическому отказу» части российского модуля. О разногласиях между сторонами стало известно в ходе 10-минутного заседания Консультативного комитета НАСА по МКС, состоявшегося 13 ноября, на котором была представлена ​​информация о взаимодействии с «Роскосмосом» по вопросу утечки.

«Хотя группы продолжают исследовать причинные факторы возникновения и роста трещин, у технических групп США и России нет единого понимания вероятной первопричины или серьезности последствий этих утечек», — сказал глава комитета Роберт Кабана.

По его словам, российская сторона сходится во мнении, что появление трещин в камере вызвано «высокой циклической усталостью» от микровибраций. Американские специалисты, в свою очередь, говорят об образовании утечки из-за сочетания нескольких факторов, прежде всего давления, механического напряжения, остаточного напряжения, особенностей материала, из которого изготовлена камера, и воздействия окружающей среды.

Кабана отметил, что «Роскосмос» не считает реалистичным сценарий разрушения промежуточной камеры. «НАСА выразило обеспокоенность по поводу структурной целостности промежуточной камеры и возможности катастрофического отказа», — сказал специалист.

В сентябре издание ArsTechnica со ссылкой на отчет генерального инспектора Джорджа Скотта сообщило, что между НАСА и госкорпораций «Роскосмос» имеются разногласия из-за утечки на российском сегменте. В случае если утечка станет слишком большой, не исключена герметизация промежуточной камеры модуля «Звезда», что приведет к сокращению с четырех до трех стыковочных портов на российском сегменте.