Военный эксперт Онуфриенко: ВС России готовят прорыв к центру Курахово с юга

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили ряд ошибок в районе Курахово, что облегчит продвижение российских войск. Главной ошибкой был подрыв украинскими бойцами одной из дамб местного водохранилища, ее назвал в беседе с газетой «Взгляд» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, за две недели Вооруженным силам (ВС) России удалось освободить около 15 процентов населенного пункта. Параллельно с этими российские военные прорвались в поселок Дальнее, что откроет им путь к центру Курахово.

«Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт "в упор", — заявил Онуфриенко.

Он добавил, что со взятием Дальнего ВС России получат возможность обойти низину на юго-востоке населенного пункта, что ускорит темпы наступления и даст шанс начать штурм Курахово. Так ВСУ потеряют один из последних мощных укрепрайонов, подытожил он.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения. По его словам, российские бойцы вот-вот возьмут город в обхват.