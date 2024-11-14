Названы сроки очистки самой северной точки Евразии от мусора

Волонтеры «Чистой Арктики»: на очистку от мусора мыса Челюскин уйдет 10 лет

На полную очистку от мусора самой северной точки Евразии — мыса Челюскин — понадобится минимум десять лет. Об этом сообщили волонтеры экологического проекта «Чистая Арктика» на сайте организации.

Волонтеры уже вывезли с территории мыса около 4,5 тонны бочек. В течение двух с половиной месяцев волонтеры «Чистой Арктики» изучали территорию, чтобы спланировать будущие экспедиции и разбить площадь очистки на квадраты.

На очистку территории потребуется десять лет, так как на мысе находится около 40 тысяч бочек, заключили в организации. Там добавили, что «Чистая Арктика» уже разработала технологию уборки, которая поможет избавляться от мусора в труднодоступных местах.

«Чтобы не повредить тундровую поверхность, волонтеры катали бочки вручную. После все емкости были (...) вертолетом доставлены на борт корабля. Уже в следующем сезоне таким образом мы планируем вывезти с Челюскина порядка 5000 тонн емкостей», — сообщил руководитель проекта Андрей Нагибин.

В Росприроднадзоре ранее заявляли, что очистка Арктического региона от скопившегося там за годы освоения мусора может занять до шести лет.