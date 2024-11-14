Нобелевский лауреат предупредил о надвигающейся на Аргентину катастрофе

Нобелевский лауреат заявил, что Милей вызовет катастрофу в Аргентине

Проводимая президентом Аргентины Хавьером Милеем политика — утопическая, она приведет его страну к катастрофе. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Робинсон, передает РИА Новости.

По словам Робинсона, его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом. Кроме того, он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране стала не структурной проблемой, а политическим вопросом.

1 ноября Центральный банк Аргентины впервые почти за шесть месяцев резко снизил ключевую ставку. С учетом ситуации с ликвидностью в стране, снижения инфляционных ожиданий и фискального якоря правительства ключевую ставку снизили с 40 до 35 процентов.

Президент Хавьер Милей пришел к власти в Аргентине в конце 2023 года. Фоном для избрания независимого кандидата, называющего себя либертарианцем, стал затяжной экономический кризис и сопровождавшая его инфляция в сотни процентов за год.