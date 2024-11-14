Раскрыто возможное наказание для сжегшего Коран Журавеля по делу о госизмене

Обвиняемому в госизмене поджигателю Корана Журавелю грозит пожизненный срок

В Волгограде начался суд над сжегшим Коран Журавелем по делу о госизмене

Начало событий в новости В Волгограде начался суд над сжегшим Коран Журавелем по делу о госизмене

Обвиняемому в госизмене поджигателю Корана Никите Журавелю грозит пожизненный срок. Возможное наказание для него раскрыло V1.ru.

По данным издания, рассматривать дело Журавеля будет коллегия из трех судей под председательством судьи Дмитрия Туленкова. Заседание пройдет в Волгоградской областном суде в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Журавеля доставили из Чечни в Волгоград под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога.

По данным правоохранителей, в марте 2023 года Журавель передал Службе безопасности Украины (СБУ) видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также он передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.