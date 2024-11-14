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11:06, 14 ноября 2024Силовые структуры

В Волгограде начался суд над сжегшим Коран Журавелем по делу о госизмене

Сжегшего Коран Никиту Журавеля доставили из Чечни в Волгоград
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Никита Журавель

Никита Журавель. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Осужденного за сожжение Корана и обвиняемого по делу о госизмене Никиту Журавеля доставили из Чечни в Волгоград. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Волгоградском областном суде пройдет первое заседание по его делу. В здание суда Журавеля доставили под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога.

По данным правоохранителей, в марте 2023 года Журавель передал Службе безопасности Украины (СБУ) видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также он передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей. 3 октября Генпрокуратура утвердила в отношении Журавеля обвинительное заключение по новому делу о госизмене.

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