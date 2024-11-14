Одержимый молодостью миллиардер показал пугающие последствия экспериментов

Миллиардер из США Джонсон испортил лицо в погоне за молодостью

Миллиардер из США Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, рассказал о неудачном эксперименте с лицом. Историей он поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В погоне за молодостью Джонсон некоторое время назад основал проект Blueprint. Его цель — помочь людям сохранить привлекательную внешность и здоровье как можно дольше. В рамках проекта Джонсон постоянно ставит эксперименты на себе, проверяя, какие практики, пища и процедуры имеют омолаживающий эффект. В ноябре он решил поделиться с подписчиками неудачной попыткой омолодить лицо. Джонсон выложил несколько фото, чтобы показать пугающие последствия процедуры — на них у него почти не видно глаз.

«Мы обнаружили, что жир на лице очень важен для того, как люди воспринимают молодость. Не имеет значения, насколько хороши мои биомаркеры, если у меня нет жира на лице. Поэтому мы запустили проект Baby Face, чтобы выяснить, можем ли мы восстановить утраченный объем», — написал Джонсон.

По его словам, ему под кожу ввели внеклеточный матрикс Предполагалось, что это даст стимул естественному росту жировой прослойки. Однако результат сильно испортил его внешность.

«Сразу после инъекций мое лицо начало буквально взрываться. Становилось все хуже и хуже, пока я не потерял способность видеть. Это была сильная аллергическая реакция», — написал Джонсон. Спустя семь дней лицо экспериментатора пришло в норму. Он и его команда продолжают искать способы безопасно вернуть лицу естественную молодость.

Брайан Джонсон тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Ради омоложения миллиардер переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, измеряющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.