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11:48, 14 ноября 2024Ценности

Ольга Серябкина снялась в купальнике на отдыхе

Певица Ольга Серябкина снялась в черном асимметричном купальнике
Екатерина Ештокина

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила коллаж из снимков, на которых она предстала в черном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и асимметричного верха с одним длинным рукавом.

При этом звезда, сидя на песке, продемонстрировала стройную фигуру. Кроме того, певица собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Исполнительница разместила фото, на котором позировала перед камерой в черном топе на широких бретелях и с глубоким декольте.

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