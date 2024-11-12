Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

Певица Ольга Серябкина снялась в топе с глубоким декольте

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила фото, на котором позировала перед камерой в черном топе на широких бретелях и с глубоким декольте.

Помимо этого, звезда надела юбку макси в тон образу. В то же время артистка продемонстрировала подтянутый живот. В качестве аксессуаров певица выбрала солнцезащитные очки и большую белую сумку-шопер.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина вышла на сцену в бюстгальтере и шубе. 39-летняя исполнительница выступила на «Вечернем Звуке» от HiFi-стриминга Звук.