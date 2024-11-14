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19:01, 14 ноября 2024Россия

Отпиливший себе ножом гниющую ногу в окопе боец СВО рассказал о своем состоянии

Отпиливший себе ногу в окопе боец СВО рассказал, что ему предстоит операция
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) из Якутии, просидевший в окопе 17 дней и отпиливший себе ногу ножом, рассказал, что рана продолжает гноиться. Подробностями о своем состоянии мужчина поделился в беседе с RT.

По словам военнослужащего, он пока не знает, будут ли ему ампутировать оставшуюся часть конечности. «Сейчас нога все равно гниет, это до кости уже пошло, — сообщил он. — Но если ампутируют дальше, культя будет слишком короткая, тогда на нее трудно будет надевать протез».

Последние три месяца мужчина находится в волгоградском военном госпитале. На следующей неделе ему предстоит новая операция. Военный надеется выписаться хотя бы к весне 2025 года, чтобы вернуться в Якутию, где в это время начинается сезон охоты, которой он посвятил свою гражданскую жизнь.

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История бойца СВО из Якутии стала известна 14 ноября. Раненый мужчина провел 17 дней в окопе, где у него начала гноиться нога. Чтобы не допустить заражения крови, конечность необходимо было ампутировать, однако сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина взялся за нож и, вколов себе последнюю ампулу обезболивающего, отпилил кость выше колена.

Ранее похожий случай произошел с другим военнослужащим, который подорвался на мине в зоне СВО. Мужчина провел семь дней без еды и воды, укрывшись под завалами, где был вынужден ампутировать себе перебитую взрывом конечность.

ЖЗЛ
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