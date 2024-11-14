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19:04, 14 ноября 202469-я параллель

Отрезавший себе ногу российский боец рассказал о пророческом сне и шаманах

Отрезавший себе ногу боец ВС России: перед этим приснился пророческий сон
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации Александр, отрезавший себе ногу из-за ранения, рассказал, что перед этим ему приснился пророческий сон. Слова военнослужащего приводит «RT на русском».

Накануне ампутации солдату пришел во сне старик, посоветовавший отрезать ногу.

«У меня же родственники — шаманы. И во сне старик приснился, который сказал: если ногу не отрежешь — не выживешь. Я последовал этому совету, и благодаря этому у меня получилось спастись», — поделился солдат.

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Мужчина также рассказал, что выжить 17 дней в окопе до госпитализации ему помогли сослуживцы.

О поступке военнослужащего из Якутии стало известно 14 ноября. Он был вынужден отрезать себе ногу ножом, чтобы избежать заражения крови, которое могло начаться из-за ранения. На каком направлении спецоперации произошли события, не уточняется.

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