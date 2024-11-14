Папарацци засняли Рианну в откровенном виде на публике

Барбадосскую певицу Рианну засняли в атласном корсете с глубоким декольте

Барбадосская певица Рианна попала в объективы папарацци в откровенном виде на публике. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы засняли 36-летнюю исполнительницу в Санта-Монике, Калифорния, в атласном корсете с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела джинсы с низкой посадкой, демонстрирующей трусы в тон корсету, и длинную шубу рыжего оттенка.

Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки и массивные ожерелья. Вдобавок звезда распустила завитые в кудри волосы и нанесла макияж с блеском для губ.

Ранее в ноябре ягодицы Рианны намазали кремом в рекламе нижнего белья. Певица предстала лежащей на белом матрасе, демонстрируя фигуру в кружевном нижнем белье ярко-розового цвета.