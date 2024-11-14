Подрыв плотины в Курахово ухудшил ротацию ВСУ

ТАСС: взрыв плотины в Курахово ухудшил логистику ВСУ

Взрыв плотины в Курахово ухудшил логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По их информации, у ВСУ нет возможности производить ротацию и вывозить раненых из зоны боевых действий. «Часть техники застряла в воде, две единицы успели развернуться и уйти в обратном направлении», — заявили в силовых структурах.

Там также сообщили о подрыве украинских солдат на собственной мине. Других подробностей не последовало.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, что ВСУ допустили ряд ошибок в районе Курахово. По его словам, это облегчило продвижение российских войск на этом направлении.