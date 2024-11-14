Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:48, 14 ноября 2024Бывший СССР

Подрыв плотины в Курахово ухудшил ротацию ВСУ

ТАСС: взрыв плотины в Курахово ухудшил логистику ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Взрыв плотины в Курахово ухудшил логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По их информации, у ВСУ нет возможности производить ротацию и вывозить раненых из зоны боевых действий. «Часть техники застряла в воде, две единицы успели развернуться и уйти в обратном направлении», — заявили в силовых структурах.

Там также сообщили о подрыве украинских солдат на собственной мине. Других подробностей не последовало.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, что ВСУ допустили ряд ошибок в районе Курахово. По его словам, это облегчило продвижение российских войск на этом направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше