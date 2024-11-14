Похитивший чужого ребенка из детского сада россиянин предстанет перед судом

Жителя Абакана, похитившего ребенка из детсада, признали психически нездоровым

Житель Абакана, похитивший чужого ребенка из детского сада несколько месяцев назад, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

В отношении 40-летнего обвиняемого была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его психически нездоровым. Сейчас материалы дела направили в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера.

По данным следствия, все произошло днем 6 сентября. Мужчина прошел на территорию детского сада, расположенного по улице Рыбацкая, и унес с прогулки двухлетнего мальчика, который сам подбежал к нему. Воспитатель решила, что за ребенком пришел отец, но решила позвонить матери и уточнить, почему воспитанника забрали так рано.

По телефону женщина сообщила, что отец не забирал ребенка. Тогда же выяснилось, что похититель похож на соседа одной из родительниц – по месту его проживания выехали сотрудники полиции. Они обнаружили мальчика в его квартире.