Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 14 ноября 2024Силовые структуры

Похитивший чужого ребенка из детского сада россиянин предстанет перед судом

Жителя Абакана, похитившего ребенка из детсада, признали психически нездоровым
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Житель Абакана, похитивший чужого ребенка из детского сада несколько месяцев назад, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

В отношении 40-летнего обвиняемого была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его психически нездоровым. Сейчас материалы дела направили в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера.

По данным следствия, все произошло днем 6 сентября. Мужчина прошел на территорию детского сада, расположенного по улице Рыбацкая, и унес с прогулки двухлетнего мальчика, который сам подбежал к нему. Воспитатель решила, что за ребенком пришел отец, но решила позвонить матери и уточнить, почему воспитанника забрали так рано.

По телефону женщина сообщила, что отец не забирал ребенка. Тогда же выяснилось, что похититель похож на соседа одной из родительниц – по месту его проживания выехали сотрудники полиции. Они обнаружили мальчика в его квартире.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дерзко влетели на броне». Российские войска вошли в Купянск. Они вернулись в город спустя два года

      Генсек НАТО призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы

      Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

      В российском регионе пострадали осужденные в перевернувшемся на дороге автозаке

      Туристу в Дубае пригрозили тюрьмой за нарушение одного малоизвестного закона

      Мужчину осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

      В Москве обрушились продажи одного типа жилья

      Супруга Ливанова раскрыла подробности состояния артиста

      Похитивший чужого ребенка из детского сада россиянин предстанет перед судом

      В российском городе прорвался «гейзер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше