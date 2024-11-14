Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 15 ноября 2024Мир

Польский военный заявил о неспособности американской базы защитить НАТО от возможной атаки

Капитан Лисовский: база США в Польше не сможет защитить Запад в случае атаки РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Польский капитан Мачей Лисовский в эфире Polsat TV заявил о неспособности американской базы противоракетной обороны в Редзиково защитить НАТО от возможной атаки.

Он пояснил, что база является наиболее современным элементом системы борьбы с баллистическими ракетами, запущенными против США и Европы. Однако в случае конфликта с Россией база не сможет перехватить все ракеты, а справится лишь с единичными.

Мачей также назвал объект в Редзиково «якорем американских интересов в Польше». Стоимость самой базы эксперт оценил минимум в 800-900 миллионов долларов как минимум. С учетом дорогостоящего специализированного оборудования эта цифра возрастает. «Стоимость базовой огневой установки, которая там размещена, составляет как минимум миллиард долларов», — уточнил он.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты «Томагавк» с ядерным боезарядом. По его словам, России следует рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

      Колумбия предложила стать посредником между Россией и Украиной

      Маск встретился с постпредом Ирана при ООН

      В России оценили вероятность создания Украиной ядерной бомбы

      Малышева предупредила о связи незащищенного секса и рака языка

      В США описали процесс передачи полномочий Трампу

      Польский военный заявил о неспособности американской базы защитить НАТО от возможной атаки

      Еще одна страна выразила желание присоединиться к БРИКС

      22-летняя девушка отказалась от эвтаназии за секунды до процедуры. Что заставило ее выбрать жизнь?

      Байден обсудит укрепление позиций Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше