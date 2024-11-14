Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:33, 14 ноября 2024Бывший СССР

Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы распущено после переизбрания парламента республики
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В связи с переизбранием парламента Литвы правительство республики во главе с Ингридой Шимоните ушло в отставку. Кабинет министров сложил полномочия перед лицом президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщает РИА Новости.

Согласно Основному закону республики, после начала работы нового созыва Сейма правительство уходит в отставку, а депутаты парламента должны избрать премьер-министра, который сформирует новый кабинет министров. У парламентариев есть 15 дней на избрание нового премьер-министра.

Отмечается, что Науседа поручил экс-министрам продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Последний день работы предыдущего созыва литовского парламента отметился проваленным голосованием за объявление Коммунистической партии Литвы преступной организацией. Тогда в поддержку инициативы проголосовали 56 депутатов, трое воздержались.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО предположили возможные уступки России Трампу

      В «Реале» оказались недовольны Мбаппе

      Wildberries захотел арендовать бывший склад IKEA

      Леди Гага сыграет в продолжении хитового сериала

      Доказано существование жидкой воды на Марсе

      Женщина случайно пришла на свадьбу к незнакомцам и 15 минут этого не понимала

      В ВСУ рассказали о мобилизации преимущественно из небольших городов и сел

      Врач развеяла миф о диете диабетиков

      Названы лучшие работодатели России

      В офисе Зеленского отреагировали на кадровые решения в администрации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше