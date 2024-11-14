Пытавшуюся сжечь урну для голосования на президентских выборах россиянку осудили

В ХМАО женщина получила более года колонии за попытку сжечь урну для голосования

Когалымский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил жительницу к году и двум месяцам колонии-поселения за попытку сжечь урну для голосования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что 15 марта в Когалыме женщина пришла на избирательный участок в школу и попыталась поджечь урну с бюллетенями. При этом действовала она по договоренности с неустановленными лицами. В результате возгорания было повреждено имущество школы.

Женщину признали виновной в преступлении по пунктам «а», «в» части 2 статьи 141 («Воспрепятствование работе избирательной комиссии, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а также части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили дело против диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику.