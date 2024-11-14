Раненый российский боец просидел в окопе 17 дней и был вынужден отрезать себе ногу. Что о нем известно?

Раненый боец ВС РФ просидел в окопе 17 дней и был вынужден отрезать себе ногу

Военкор Евгений Лисицын рассказал о бойце Вооруженных сил (ВС) России из Якутии, который провел 17 дней в окопе в зоне спецоперации и был вынужден провести себе экстренную операцию самостоятельно.

Стало известно, что у российского военнослужащего загноилась нога. Чтобы не допустить заражения крови и более серьезных последствий, ему пришлось отрезать часть конечности самостоятельно, так как сослуживцы отказались ему помочь.

Чтобы провести серьезную операцию, мужчина вколол себе последнюю ампулу обезболивающего, взял нож и отпилил кость выше колена.

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Солдата предложили представить к награде

Лисицын опубликовал ролик беседы с выжившим бойцом. На нем он сидит на кушетке с перебинтованной выше колена ногой.

Пострадавший мужчина отмечает, что основную часть операции он провел при помощи ножа, а кость перебил автоматом. Автор видео предложил представить бойца к награде, на что в ответ мужчина стеснительно опускает глаза. Военкоры посоветовали брать пример с «‎титанового» воина, пошедшего на риск.

Другой российский боец три недели отбивал атаки ВСУ в одиночку и питался одним луком

На этой неделе также сообщалось о бойце Закарье Алиеве, который три недели в одиночку отбивал атаки Вооруженных сил Украины, питаясь одним луком. «Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли», — поделился он.

Уроженца Дагестана удалось обнаружить при помощи дронов, после чего для него организовали эвакуацию. Позже военнослужащий показал видео обстановки, в которой он находился все это время. На кадрах запечатлены обугленные стволы деревьев и заваленная мусором земля. Он сравнил эти виды с кладбищем.