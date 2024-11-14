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18:56, 14 ноября 2024Силовые структуры

Расправившаяся с матерью молодая россиянка собиралась сбежать в Италию

Shot: москвичка, зарезавшая мать кинжалом, планировала сбежать в Италию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Задержанная по делу о расправе над матерью на детской площадке 24-летняя москвичка планировала сбежать в Италию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, девушка купила билеты в один конец.

Ее доставили в Щербинский суд Москвы, где изберут меру пресечения. Свою вину москвичка не признает и заверяет, что любила мать.

12 ноября на территории Новой Москвы обнаружили 47-летнюю женщину без признаков жизни и с повреждениями головы. Подозреваемой в расправе стала ее дочь.

Сообщалось, что девушка проживала вместе с матерью в жилом комплексе «Николин Парк», где и нашли потерпевшую. Накануне между ними произошла ссора.

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