Расправившуюся с матерью в Новой Москве девушку отправили под стражу

Суд арестовал до 12 января женщину, зарезавшую мать кинжалом в Новой Москве

Суд заключил под стражу 24-летнюю Ангелину Пикалову, подозреваемую в расправе над матерью на детской площадке в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Девушка пробудет под арестом до 12 января 2025 года, она не признала свою вину.

47-летнюю женщину без признаков жизни и с повреждениями головы обнаружили во вторник, 12 ноября, на территории жилого комплекса «Николин Парк». По подозрению в преступлении была задержана ее дочь — предварительно, между ними накануне произошла ссора.

По некоторым данным, сразу после расправы подозреваемая планировала сбежать в Италию.