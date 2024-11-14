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13:41, 14 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали самые опасные места в доме

Врач Болибок: стены и мебель в доме опасны для аллергиков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Стены, мягкая мебель и цветочные горшки могут навредить аллергикам. Потенциально опасные для здоровья места в доме назвал россиянам врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет «Москва 24».

К главным провокаторам аллергии, которые скапливаются в квартире, специалист отнес пылевых клещей и плесень. Первые любят размножаться в постельном белье, мебели и коврах, а вторые обычно обитают на стенах, в трубах и почве цветочных горшков.

Они выделяют в воздух споры, которые вызывают приступы аллергии. В результате склонный к такой реакции организма человек начинает кашлять, чихать и страдать от одышки. «Постоянное присутствие аллергенов вызывает хронические воспаления, что нередко приводит к инвалидности. Например, выраженные респираторные аллергии у детей начинаются на третьем-четвертом году жизни», — предупредил Болибок.

Предотвратить размножение пылевых клещей поможет частая влажная уборка, смена постельного белья и стирка с акарицидными средствами при 60 градусах. Если в квартире появилась плесень, нужно срочно провести дезинфекцию, избавиться от сырости и сделать косметический ремонт со свежими обоями, заключил врач.

Ранее специалист предупредил россиян о неожиданной опасности сухого воздуха в доме или квартире. Из-за нехватки влаги тоже может развиться аллергия.

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