Россиянам указали на незаметные признаки сахарного диабета

UfaTime.ru: врачи назвали жажду и частое мочеиспускание признаками диабета

Врачи Городской больницы №17 в Уфе перечислили россиянам характерные признаки сахарного диабета, которые могут долгое время оставаться без внимания. Их слова приводит издание UfaTime.ru.

Специалисты указали, что сахарный диабет диагностирован у 3,7 миллиона жителей России. При этом, по их словам, реальное число больных может быть в три-четыре раза выше, так как многие люди просто не знают о своем недуге.

Характерными, но часто игнорируемыми и незаметными симптомами заболевания врачи назвали частое мочеиспускание и увеличение количества мочи за сутки, постоянное чувство жажды и сухости во рту. Также о развитии диабета свидетельствуют длительные воспалительные процессы, необъяснимое снижение веса, ухудшение зрения, повышенная утомляемость и слабость, а также то, что у человека начинают плохо заживать раны, предупредили медики. В некоторых случаях, по их словам, при развитии заболевания у человека повышается аппетит.

При появлении этих симптомов врачи призвали как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова предупредила об опасности свеклы при диабете и некоторых других болезнях. Она объяснила, что этот корнеплод содержит большое количество оксалатов — веществ, провоцирующих образование камней в почках, поэтому при склонности к мочекаменной болезни его стоит исключить из рациона.